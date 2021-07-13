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اليوم ..الحكم على 11 متهما بينهم 3 محالين للمفتى في «التخابر لداعش الارهابى»

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اليوم ..الحكم على 11 متهما بينهم 3 محالين للمفتى في «التخابر لداعش الارهابى» اليوم ..الحكم على 11 متهما بينهم 3 محالين للمفتى في «التخابر لداعش الارهابى»

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الثلاثاء،الحكم على 11 متهما بينهم 3 احالت المحكمة أوراقهم للمفتى الجلسة الماضية في اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية والانضمام لتنظيم داعش الارهابى .

كان النائب العام أحال ١٠ متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع، التابعة لها بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، ووقعت الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

المصرى اليوم

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