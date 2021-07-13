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مفاجأة في قضية شقيق رامي صبري: صاحب مصحة علاج الإدمان حاصل علي خدمة اجتماعية

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كشفت التحريات والتحقيقات، بمحافظة الجيزة تفاصيل صادمة في واقعة غرق كريم شقيق المطرب رامي صبري في ترعة المريوطية أثناء هروبه من مصحة طبية لعلاج الإدمان بمنطقة البدريشين، بعدم حصول صاحب المصحة على مؤهلات عملية في الطب أو علاج الأدمان، وقالت بالفحص تبين انه حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، وقيام بتخصيص مركز للعلاج الأدمان، دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

كريم صبري شقيق المطرب رامي لقي مصرعه في ترعة المريوطية

كانت مباحث الجيزة إلى مكان المصحة، وبالفحص تبين انها عبارة عن فيلا تقع على ترعة المريوطية، وانها تعمل دون ترخيص من وزارة الصحة، وتم تشميعها في الساعات الأولي من صباح اليوم والقبض علي صاحب المصحة و3 من العاملين وتم إحالتهم إلي النيابة العامة للتحقيق، كما قررت تفريغ الكاميرات الموجودة في مكان البلاغ

انهيار رامي صبري ووالدته

كشفت التحريات بعد مراجعة الكاميرات الموجودة بمقهى بجوار المصحة والتي سجلت تفاصيل الحادث، بأنّ المطرب كريم شقيق رامي صبري استغل انشغال العاملين في المصحة مساء الأحد الماضي بمشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة، وقفز من نافذة في الطابق الأول وهرب من المصحة.

جنازة شقيق رامي صبري

وأضافت التحريات بان شقيق المطرب رامي صبري قفز في مياه ترعة المريوطية، أثناء مطاردة العاملين خلفه لقي مصرعه غرقا بعد فشلت كل محاولات إنقاذه وطفت جثته على سطح وقررت النيابة تشريح جثة كريم، والتحفظ الموجودة في مكان الحادث، وطالبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

كريم شقيق المطرب رامي صبري

يذكر "كريم" شقيق كان يعاني من إدمان بعض المواد المخدرة، وقام يوم السبت الماضي والده بنقله إلى مصحة علاجية بمنطقة البدرشين، وفي اليوم التالي حاول المتوفي الهروب من المصحة فسقط في مياه ترعة المريوطية ،فلقي مصرعه وفشلت كل محاولات إسعافه.

وأقرا أيضا : كاميرات المراقبة ترصد لحظة سقوط كريم صبري في ترعة المريوطية

وأقرأ: انهيار رامي صبري ووالدته أثناء تشييع جثمان شقيقه

المصرى اليوم

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