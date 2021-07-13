طلاب الشعبة الأدبية في الوادي الجديد: امتحان اللغة الفرنسية «سهل»

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اكد عدد كبير من طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة في الوادي الجديد على سهولة امتحان اللغة الفرنسية ،وعبروا عن سعادتهم من أسئلة الامتحان التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

من جانبه قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان نسبة حضور الطلاب اليوم الثلاثاء 99.88% من إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة التي تضم 850 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة على مستوى 10 لجان امتحانات بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تواصل المتابعة المستمرة لسير أعمال الإمتحانات.