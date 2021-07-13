أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987 -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير -
«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952 -
«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956 -
مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
عمر عصر يتأهل لدور الـ32 بمنافسات تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلاب الشعبة الأدبية في الوادي الجديد: امتحان اللغة الفرنسية «سهل»

Print
طلاب الشعبة الأدبية في الوادي الجديد: امتحان اللغة الفرنسية «سهل» طلاب الشعبة الأدبية في الوادي الجديد: امتحان اللغة الفرنسية «سهل»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد عدد كبير من طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة في الوادي الجديد على سهولة امتحان اللغة الفرنسية ،وعبروا عن سعادتهم من أسئلة الامتحان التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

من جانبه قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان نسبة حضور الطلاب اليوم الثلاثاء 99.88% من إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة التي تضم 850 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة على مستوى 10 لجان امتحانات بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تواصل المتابعة المستمرة لسير أعمال الإمتحانات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952

«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956

«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956