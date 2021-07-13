3506 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة الصرف بأزهر المنيا دون مشكلات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 3506 طالب وطالبة في المنيا، الثلاثاء، بأداء امتحان مادة الصرف، بالثانوية الأزهرية «القسم الأدبي» داخل 25 لجنة عامة، بينها 24 لجنة بالمعاهد، ولجنة واحد داخل السجن، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، دون رصد مشكلات أو حالات غش .

وأكد الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، على انتظام سير الامتحانات. والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة. مؤكدا عدم رصد أي مخالفات أو حالات غش ..

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 25 لجنة عامة، لاستقبال 3506 من طلاب القسم الأدبي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .