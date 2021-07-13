وكيل «صحة الغربية»: حملات مكثفة على مستشفيات المحافظة

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شدد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات ومدى توافر الأكسجين بكميات مناسبة والتأكد من عمل المعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل أفضل، لافتًا إلى تشكيل لجان متابعة وتفتيش على المستشفيات والمنشآت الصحية والحرص على عدم إهدار الموارد والإمكانات المتاحة دون الاستفادة منها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

قامت حمله تفتيشية من الطب العلاجي، برئاسة الدكتور أحمد الشوري، والدكتور إيهاب سمير، مفتشي العلاجي بالمديرية، للتأكد من صلاحية الشبكات واسطوانات الأكسجين، بالاضافة إلى الإطمئنان على اتباع أساليب مكافحة العدوي والجودة والإلتزام بها وسط إجراءات إحترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت جولة اللجان المشكلة من الجودة ومكافحة العدوي والعلاج الطبيعي والتمريض المرور على أقسام الفرز والعزل، والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لحالات كورونا وحالات الدخول، وتم فحص تذاكر المرضي بالقسم الداخلي، ومراجعة موقف المستلزمات الطبية وتواريخ الصلاحية وذلك

كما أكد وكيل الوزارة، على استمرار شن تلك الحملات، وفقًا لخطة وبرنامج زمني للتفتيش على المنشات الصحية، لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.