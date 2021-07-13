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«العيادي»: سأشارك الجمعية العمومية في كل أمور «فرعية قنا»

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«العيادي»: سأشارك الجمعية العمومية في كل أمور «فرعية قنا» «العيادي»: سأشارك الجمعية العمومية في كل أمور «فرعية قنا»

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أكد أحمد حسين العيادي، نقيب محامين قنا الجديد، على أنه سيعمل على تنفيذ كل ما جاء في برنامجه الانتخابي، موجها الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لمحامين قنا، مؤكدا أنه سيعمل العمل على تقديم الدعم لكل المحامين.

وقال «العيادي» في أول تصريح له بعد فوزه بمنصب النقيب، إنه يقوم خلال هذه الأيام بجولات لكل جزئيات الفرعية، لتقديم الشكر لهم على المشاركة المشرفة في العملية الانتخابية، منوهًا إلى أن ثقة الجمعية العمومية تجبره على تقديم كل ما لديه لتلبية رغباتهم.

وأوضح نقيب محامين قنا، أن برنامجه الانتخابي تضمن ثلاث نقاط، أولها أن تكون إدارة النقابة بالمشاركة الفعلية للمحامين أعضاء الجمعية العمومية في كل الأمور، وأن يعلم المحامي ما يدور بداخل النقابة في كل صغيرة وكبيرة، والثانية أن يتم عقدت لقاءات دورية مع رؤساء المحاكم، ووكلاء النيابة، ومأموري أقسام الشرطة لتنظيم علاقة العمل بينهم وبين المحامين، بحيث يتم معاملة المحامي بنفس الاحترام الذي يتعامل به معهم، والثالثة الوقوف إلى جانب المحامي في كل ما يتعرض له داخل وخارج مهنة المحاماة.

ويذكر أن الأستاذ أحمد حسين العيادي، فاز في الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي على مقعد النقيب، بعد حصوله على أعلى الأصوات وعددها 664 صوتًا، وذلك بعد الانتخابات التي أجريت في 12 لجنة فرعية تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين، حيث تنافس على مقعد نقيب محامي قنا ستة مرشحين.

المصرى اليوم

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