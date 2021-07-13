«محامين شمال القاهرة»: استمرار توزيع مجلة المحاماة بـ«الفرعية والجزئيات»

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أعلنت نقابة محامين شمال القاهرة، برئاسة عمرو محي، عن استمرار توزيع مجلة المحاماة على المحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، وذلك بموجب كارنيه النقابة، إلى جانب استمرار توزيعها ببعض من الجزئيات.

وقالت ولاء على، عضو مجلس النقابة الفرعية، أن مجلة المحاماة يتم توزيعها بمحكمة مصر الجديدة، بنقابة أسرة عين شمس، لدى موظف النقابة محمد على، مؤكدة أنه يتم توزيعها أيضًا بمقر محامي عين شمس والمفتوح يوميًا لاستقبال المحامين.

وأوضحت عضو النقابة الفرعية، أن مجلة المحاماة غنية بالمعلومات القانونية القيمة، والأحكام الثمين التي تفيد أعضاء الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في الحصول عليها فليتوجه إلى الأماكن المذكورة.