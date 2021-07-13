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قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن جولة وزير الخارجية إلى الاتحاد الأوروبي مهمة، موضحًا أن موقف الاتحاد الأوروبي يميل إلى الموقف المصري إلى حد ما.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث من جولات ولقاءات يجعلنا نتكشف مواقف الدول الداعمة لإمكانية استئناف المفاوضات.

وأضاف أن جلسة مجلس الأمن لم يعمل لصالح مصر أو لصالح الدبلوماسية، رغم أن كلمة وزير الخارجية حددت كثير من النقاط الرئيسية في موضوع السد الإثيوبي.

ولفت الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا إثيوبيا لوقف الملء الإجراءات الأحادية ، وهذا يحتاج إلى آليات، وليس فقط مجرد بيانات.

وأشار إلى أن مشروع القرار التونسي في مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة اصطدم بالعديد من المواقف داخل المجلس وخارجه.

واختتم الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، لا نعول على الموقف الأمريكي والروسي والصيني في أزمة سد النهضة داخل مجلس الأمن على العلم أن مصالح مصر كبيرة مع الدول الرئيسية في المجتمع الدولي.