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هل مقبلة على الموجة الرابعة من ؟

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هل مصر مقبلة على الموجة الرابعة من فيروس كورونا؟ هل مقبلة على الموجة الرابعة من ؟

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أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تطورات الوضع الوبائي داخل ، ما إذا كنا مقبلين على مواجهة الموجة الرابعة من أم لا.

قال «عبدالغفار» خلال تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إن نسبة المرضى الذين يتم عزلهم في مستشفيات العزل قلت بنسبة 85% على مستوى المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل، وهم 26 مستشفى، بالإضافة إلى أن عدد الحالات المحجوزة داخل العنايات المركزة أو الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي، لا تزيد عن 15% من السعة الاستيعابية.

وعن ما إذا كانت مصر مقبلة على الموجة الرابعة من الوباء فأوضح: «بالتأكيد لا بد أن نتبع كل استعدادات لاحتمال انتشار الموجة الرابعة».

أضاف: «اللقاح هو الوسيلة المثلى الآن لتجنب الدخول في الموجة الرابعة من الوباء، وبالتالي الوصول إلى معدلات تطعيم مرتفعة وسط المواطنين هو هدف الدولة توجه القيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة»، مضيفًا أن الوسيلة الأخرى لتجنب الموجة الرابعة هي اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

المصرى اليوم

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