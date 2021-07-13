محافظ القليوبية يتفقد المجازر لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الأضاحي (صور)

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الثلاثاء، عددا من المجازر بمدن بنها وطوخ وقها، لمتابعة استعداد المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، والمهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري.

اطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ، أقسام المجازر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد الهجان على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدا على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية واسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وفى سياق متصل، أشارت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري أن عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها بمجازر القليوبية خلال الأسبوعين الماضيين بلغت حوالي 3200 رأس، كما تم تحرير عدد 20 محضر وضبط 3 طن لحوم غير صالحة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا.

محافظ القليوبية يتفقد عددا من مجازر المحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال أضاحي المواطنين

محافظ القليوبية يتفقد عددا من مجازر المحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال أضاحي المواطنين

محافظ القليوبية يتفقد عددا من مجازر المحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال أضاحي المواطنين

محافظ القليوبية يتفقد عددا من مجازر المحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال أضاحي المواطنين

محافظ القليوبية يتفقد عددا من مجازر المحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال أضاحي المواطنين