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الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين في محميتي الملك سلمان وشرعان

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الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين في محميتي الملك سلمان وشرعان الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين في محميتي الملك سلمان وشرعان
بحوزتهم 5 بنادق نارية وبندقيتان هوائيتان.. بغرض الصيد المخالف

الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين في محميتي الملك سلمان وشرعان

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، تسعة مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان الملكية وشرعان؛ بغرض الصيد المخالف، بحوزتهم خمس بنادق نارية وبندقيتان هوائيتان، إضافة إلى ذخيرة ومعدات صيد متنوعة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية.

وحث الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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