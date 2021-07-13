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قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا
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الاثنين 26 يوليو 2021 07:52 صباحاً
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين
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الاثنين 26 يوليو 2021 07:52 صباحاً
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة
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الاثنين 26 يوليو 2021 07:52 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير
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الاثنين 26 يوليو 2021 07:52 صباحاً
«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952
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الاثنين 26 يوليو 2021 07:46 صباحاً
«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956
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الاثنين 26 يوليو 2021 07:46 صباحاً
مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء
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الاثنين 26 يوليو 2021 07:46 صباحاً
عمر عصر يتأهل لدور الـ32 بمنافسات تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو
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الاثنين 26 يوليو 2021 07:46 صباحاً
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3048 حالة
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الاثنين 26 يوليو 2021 07:45 صباحاً
تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في شمال سيناء
-
الاثنين 26 يوليو 2021 07:45 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سوريا.. قصة مأساة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:13 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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