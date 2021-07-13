منظمة حقوقية تطالب إثيوبيا بضمان عدم الاضرار بتدفقات المياه لمصر والسودان

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وجهت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، رسالة إلى الخارجية الاثيوبية ورئيس الوزراء الاثيوبى أبى احمد تطالب فيها اثيوبيا بالإسراع بالموافقة على الشروط المصرية والسودانية بشان ملء وتشغيل سد اثيوبيا وتوقيع اتفاقية مع مصر والسودان حول عملية ملء سد النهضة تفاديا لسيناريوهات التصعيد العسكرى والحرب بسبب المياه.

وطالب زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة وهي مؤسسة «مدنية غير حكومية»، الحكومة الاثيوبية ووزارة الرى الاثيوبية ورئيس الوزراء الاثيوبى أبى أحمد بالموافقة على توقيع اتفاقية بين مصر والسودان واديس ابابا حول ملء وتشغيل سد النهضة وبرعاية الاتحاد الافريقى وتقديم ضمانات واتفاقيات بعدم الإضرار بتدفقات المياه للقاهرة والخرطوم أو الإضرار بحصة مصر والسودان.

وأشار أن الشعب المصري والسوداني وكذا الحكومة المصرية والسودانية لا تعرض التنمية الاقتصادية بإثيوبيا أو استغلال إثيوبيا لمياه نهر النيل لكن بشرط عدم الإضرار بتدفقات المياه بمصر والسودان وتوقيع اتفاقيات وضمانات اثيوبية تضمن مصالح مصر والسودان المائية.

ودعا، اثيوبيا للتعاون مع مصر والسودان وتبديد المخاوف المصرية والسودانية بعد البدء بملء وتشغيل سد النهضة وذلك من خلال موافقة اثيوبيا على كافة الشروط المصرية والسودانية باتفاقيات قانونية تلزم كافة الأطراف.