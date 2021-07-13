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سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي قبل السفر إلى المغرب

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سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي قبل السفر إلى المغرب سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي قبل السفر إلى المغرب

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أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية مسحة لاعبي الأهلي والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني وأعضاء بعثة الأهلي مسحة طبية عصر السبت الماضي؛ استعدادا للسفر إلى المغرب اليوم؛ لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي القاهرة عصر اليوم؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

المصرى اليوم

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