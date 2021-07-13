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توماس باخ: طوكيو الأفضل لاستضافة الأولمبياد

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توماس باخ: طوكيو الأفضل لاستضافة الأولمبياد توماس باخ: طوكيو الأفضل لاستضافة الأولمبياد

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قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء: «إن طوكيو هي المدينة الأفضل استعدادا لاستضافة دورة ألعاب، على الرغم من جائحة ، التي بسببها سيقام الحدث الرياضي البارز في ظل قيود غير مسبوقة».

جاءت تصريحات باخ خلال اجتماع مع رؤساء اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة اليابانية، قبل 10 أيام من انطلاق دورة الألعاب الصيفية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: «أن المضيفين قاموا بعمل رائع جعل طوكيو "المدينة الأفضل استعدادا لإقامة دورة ألعاب"، وذلك في مستهل الاجتماع الذي كان مفتوحا أمام وسائل الإعلام عبر الإنترنت».

وتابع: «إنه أبرز إذا أخذت في الاعتبار الصعوبات التي نمر بها بسبب كوفيد-19، لذلك يمكنكم أن تكونوا فخورين جدا بالعمل الذي قمتم به».

وكان باخ قد وصل إلى طوكيو في الثامن من يوليو الجاري وقضى 3 أيام معزولا كإجراء احترازي بسبب الجائحة، على غرار ما يجب أن يفعله مشاركون آخرون يصلون من الخارج.

وأكد رئيس الأولمبية الدولية، أنه مازال هناك الكثير من العمل للقيام به خلال الأيام العشرة المتبقية قبل افتتاح الحدث الرياضي، لافتا إلى أن القرية الأوليمبية في طوكيو ستفتح أبوابها اليوم الثلاثاء، لاستضافة أوائل الرياضيين الذين سيقيمون بها.

وشدد على ان الأولوية القصوى تتمثل في ضمان أن تكون الألعاب آمنة، بالنسبة لجميع المشاركين وبالنسبة للشعب الياباني على وجه الخصوص، في ظل استياء بعض المواطنين اليابانيين من إقامة الأوليمبياد في خضم الجائحة.

وأضاف باخ:«بوسع اليابانيين أن يثقوا في أننا نتخذ جميع الإجراءت الممكنة كي تكون هذه الألعاب آمنة، كل هذا تضامنا مع الشعب الياباني».

ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020، سيكو هاشيموتو، «إن المضيفين يعلمون أن هناك العديد من المسائل والتحديات العالقة، وأكدت وأنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لحلها قبل انطلاق الأولمبياد».

المصرى اليوم

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