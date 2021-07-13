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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وذخيرة بطوخ

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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وذخيرة بطوخ القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وذخيرة بطوخ

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ألقت مباحث مركز شرطة طوخ القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من الطلقات بدون ترخيص خلال حملة مكبرة شنتها قوة أمنية بالمركز على بعض القرى وتم التحفظ على المضبوط والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد بقيام حملة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وكمية من الطلقات النارية، كما تم تحرير 19 قضية مخدرات وضبط 21 تاجر مخدرات ضبط بحوزتهم كميات مختلفة من الحشيش والهيروين والبانجو.

وضبط 5 قطع سلاح أبيض وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا و2 مراقب هارب.

كما تمكنت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7234 حكما قضائيا متنوعا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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