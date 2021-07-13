محافظ المنوفية: «مشروعك» ساهم في تنفيذ 121 مشروعًا بتمويل 18.5مليون جنيه خلال يونيو

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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بأن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم خلال شهر يونيو الماضى في تنفيذ 121 مشروعاً بتمويل ما يزيد عن 18 مليون و525 ألف وتوفير 182 فرصة عمل بنطاق المحافظة، يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تلقى كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم على تحسين معيشتهم، مشيرا إلى أن برنامج «مشروعك» يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية والصناعية والزراعية والخدمية، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمشروع من دراسات الجدوى والتدريب الفنى والإدارى والمتابعة أثناء تنفيذ المشروع، موجهاً القائمين على البرنامج بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج .

وأكدالمحافظ على أن الهدف من «مشروعك» هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل، وذلك من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.