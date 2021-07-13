افتتاح القرية الأولمبية في طوكيو وسط مخاوف من كورونا

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افتتحت اليابان قرية الرياضيين في العاصمة طوكيو، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل 10 أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ابتداء من 23 يوليو الجاري.

ورغم أن فترات العد التنازلي الأخير استعدادا لانطلاق الحدث تطغى عليها البهجة عادة، إلا أن المخاوف المستمرة من انتشار فيروس كوورنا المستجد خلال هذا الحدث ألقت بظلالها.

ودخلت العاصمة طوكيو، المضيفة للحدث، أمس الاثنين حالة الطوارئ الرابعة بسبب فيروس كورونا، والتي تستمر حتى يوم 22 أغسطس المقبل، وذلك بعد نهاية الألعاب المقرر لها في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى الثامن من الشهر المقبل.

وسيقيم حوالي 18 ألف رياضي ومسؤول في 21 مبنى عبر القرية الأولمبية التي تبلغ مساحتها 44 هكتارا في خليج طوكيو، وبدأت الوفود في الوصول بالفعل إلى اليابان، ومن المتوقع أن يتواجد أكثر من 2200 مشارك مع حلول نهاية الأسبوع، وثبت بالفعل إصابة اثنين من أعضاء الفريق الأوغندي ورياضي صربي وعضو في الوفد الإسرائيلي بفيروس كورونا، وقد أدى هذا إلى زيادة القلق والمخاوف لدى المواطنين في اليابان.

وعادة ما تكون قرية الرياضيين منطقة احتفال والتقاء الرياضيين من جميع البلدان لكن في طوكيو، سيكون من المتوقع أن يلتزم الرياضيون بمجموعة من القواعد، حيث سيكون عليهم المحافظة على مسافة مترين في كل الأوقات حتى أثناء تناول الطعام.

وسيكون عليهم الحفاظ على الحد الأدنى من الاختلاط، وعدم العناق أو المصافحة باليد والقيام بزيارات قصيرة للمقصف، ويُسمح للرياضيين بتناول الكحول فقط في غرفهم، مع منع ذلك في الأماكن العامة، ويجب عليهم أيضا ارتداء الكمامات في كل الأوقات حينما يكونون خارج غرفهم.

كما تم منع التواصل أو الاختلاط مع المواطنين في طوكيو، وكذلك الرحلات السياحية، ويُسمح للرياضيين بالانتقال إلى القرية قبل أيام قليلة من أول منافسة لهم، ومن المفترض مغادرتهم في موعد لا يتجاوز يومين بعد نهاية منافساتهم.