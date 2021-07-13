وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقة وضبط مرتكبيها

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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها مقيمة في شبرا بالقاهرة وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بسابقة تعرفها على (أحد الأشخاص ) من خلال موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وقيام الأخير بالإتفاق معها على سرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة سكنه.

وعقب ذلك قام بتسليمها نسخة من مفتاح تلك الشقة وتمكنت من الدخول والإستيلاء على المضبوطات، وبإستدعاء المجنى عليها تبين أنها (زوجة عم المتهم الأخير)، وتعرفت على المضبوطات، وإتهمتها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.