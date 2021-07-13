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بتكلفة 9 مليار جنيه.. تنفيذ 191 مشروع صرف صحي ضمن «حياة كريمة» بالمنيا

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بتكلفة 9 مليار جنيه.. تنفيذ 191 مشروع صرف صحي ضمن «حياة كريمة» بالمنيا بتكلفة 9 مليار جنيه.. تنفيذ 191 مشروع صرف صحي ضمن «حياة كريمة» بالمنيا

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه جاري العمل في تنفيذ 191 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة تصل إلى 9 مليار و512 مليون جنية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور دكتور محمد حلمي رئيس المركز، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية اتليدم بمركز ابوقرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أكد المحافظ أن مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها بالمبادرة الرئاسية، تشمل انشاء محطات معالجة صرف صحي ومحطات رفع وشبكات إنحدار وكذلك خطوط طرد لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين، حيث سترتفع نسبة المحافظة بخدمة الصرف الصحي من 18 % إلى أكثر من 60%.

وجه المحافظ بالإسراع في إنجاز الاعمال، وشدد على المتابعة الجدية، لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، حيث تعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى.

المصرى اليوم

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