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محمد إيهاب يساند المشاركين في أولمبياد طوكيو: «إن لم أكن بينكم سأكون بدعواتى معكم»

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محمد إيهاب يساند المشاركين في أولمبياد طوكيو: «إن لم أكن بينكم سأكون بدعواتى معكم» محمد إيهاب يساند المشاركين في أولمبياد طوكيو: «إن لم أكن بينكم سأكون بدعواتى معكم»

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ساند محمد إيهاب، نجم الوطني لرفع الأثقال، زملاءه المؤهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والمقرر إقامتها في الفترة من 23 من شهر يوليو الحالي إلى 8 أغسطس المقبل.

وكتب الرباع المصري على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» منشورًا قال فيه: «كلمتين من القلب.. الأولمبياد حلم كل رياضي، ومن أجل إثبات الذات يتحمّل كل العقبات من مجازفات وتضحيات وإصابات وأزمات و قلة تقدير وتهميش سنوات عمر وضغوطات من جميع الإتجاهات»

وأضاف: «كل الدعم لأصدقائى الأبطال ودعواتى للبعثه المصريه فى أولمبياد طوكيو 2020.. و إن شاء الله بالمداليات متوّجين و يفرحوا كلها بأجمل مشهد بعلم مصر يرفرف على أرض اليابان»

واختتم إيهاب:«إن لم أكن بينكم سأكون بدعواتى معكم.. سدّد الله خطاكم وثبّت قلوبكم و رزقكم على قدر صبركم كل ما سألتموه.. موفقين جميعاً بإذن الرحمن»

وكان الاتحاد الدولى لرفع الأثقال قرر إيقاف الاتحاد المصرى بعد ثبوت تعاطي عدد من لاعبى مصر المنشطات، وبناءً على هذا القرار تم منع مصر من المشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية 2020 فى رفع الأثقال، بالرغم من سلبية تحاليل محمد إيهاب.

ويستعد الرباع المصري للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية، وبطولة العالم للناشئين والكبار، والمقرر إقامتها شهر نوفمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن محمد إيهاب يعد أحد أعمدة رفع الأثقال في مصر والعالم أجمع، إذ حصل على الميدالية الذهبية لبطولة العالم في رفع الأثقال عام 2017، وتوج ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو عام 2016، كما أنه متصدر التصنيف العربي والإفريقي والعالمي، بالإضافة إلى أنه أحرز 11 ميدالية عالمية باسم مصر في رفع الأثقال.

المصرى اليوم

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