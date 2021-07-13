رئيس الأرجنتين: رفضت استقبال ميسي ورفاقه بعد التتويج بكوبا أمريكا

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قال رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، إن ليونيل ميسي وزملائه في المنتخب منحوا الشعب الأرجنتيني فرحة كبيرة بالفوز في نهائي بطولة كوبا أمريكا على البرازيل بهدف نظيف.

وفي حوار إذاعي، قال فرنانديز، الذي لم يلتق بعد مع اللاعبين:«طلبوا منا الذهاب إلى مطار إيزيزا (في العاصمة الأرجنيتينة بوينوس آيرس) لاستقبال الأبطال، لكنني رفضت على الفور»

وتابع:«يجب أن نعتني بأنفسنا، أنا لا أستخدم هذه الأشياء لممارسة السياسة، ولا أريد أن يفسر أحد أن هناك من يريد أن يلائم ما حصل عليه».

وأضاف:«سيكون لدينا الوقت لاستقبالهم. لقد منحوا الشعب الارجنتيني فرحة كبيرة وأنا ممتن بشكل كبير لهم».

واعترف الرئيس الأرجنتيني بأنه خلال المباراة النهائية كان "متوترا للغاية" وسلط الضوء على "العمل الصامت" الذي قام به المدرب ليونيل سكالوني.

وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد قال لنظيره الأرجنتيني يوم الخميس الماضي في ختام قمة اتحاد (ميركوسور) التي عقدت افتراضيا، إن منتخب "السيليساو" سيفوز في المباراة النهائية (5-0).

وقال في هذا الصدد: «لم أتصل ببولسونارو، لكن يجب أن نعترف بأنه نظم البطولة بشكل جيد، لديهم فريق رائع».

وأصبحت الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا في البرازيل يوم السبت بفوزها على أصحاب الأرض بهدف نظيف حمل توقيع أنخيل دي ماريا.