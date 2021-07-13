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كشف وعلاج مجاني لـ 939 سيدة ريفية بالمنيا

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كشف وعلاج مجاني لـ 939 سيدة ريفية بالمنيا كشف وعلاج مجاني لـ 939 سيدة ريفية بالمنيا

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، شملت قرى (بنى عبيد – بنى موسي- الخيارى) بمركز أبوقرقاص، وذلك لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة إنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 198 سيدة، منهن 266 جددا و232 مترددة، بالإضافة إلى تقديم مشورة لـ 441 سيدة، مؤكدة أنه تم توقيع الكشف على 304 حالات أطفال، وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.

المصرى اليوم

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