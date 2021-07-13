كشف وعلاج مجاني لـ 939 سيدة ريفية بالمنيا

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.
أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، شملت قرى (بنى عبيد – بنى موسي- الخيارى) بمركز أبوقرقاص، وذلك لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة.
من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة إنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 198 سيدة، منهن 266 جددا و232 مترددة، بالإضافة إلى تقديم مشورة لـ 441 سيدة، مؤكدة أنه تم توقيع الكشف على 304 حالات أطفال، وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.