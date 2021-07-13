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شرطة المرور : ضبط 5727 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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شرطة المرور : ضبط 5727 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة شرطة المرور : ضبط 5727 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5727 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء: «تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وحيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5727) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بين المخالفات (2162) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(163) مخالفة السير بدون تراخيص، و(58) مخالفة موقف عشوائى، و(7) مخالفات لشروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية».

المصرى اليوم

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