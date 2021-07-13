بعد إعلان قصة حُب جديدة تعيشها.. مي حلمي تنشر صورة مع حبيبها (التفاصيل)

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أعربت الإعلامية الرياضية، مي حلمي، عن سعادتها بقصة حُب جديدة تعيشها، إذ أعلنت منذ يومين عن فرحتها وتلقّت الزغاريد والمُباركات من الجمهور، لكنها رفضت الكشف عن هوية حبيبها.

قالت «حلمي» عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»: «يارب أشوف كل الناس فرحانة أدي.. مش عوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين؟».

تابعت: «يكفي أني شاركتكم فرحتي من قلبي ولكن اتعلمت (داري على شمعتك تقيد) بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا.. تخيلوا أكتر من 300 رسالة دعاوي بس ليا منكم أن ربنا يعوضني وتخيلوا بقى الدعاوي دي في أيام مفترجة كدة يبقى دا عوض ربنا.. حياة جديدة وحب ناس ودعاوي أمي وأبويا وعيلتي التانية أنتم».

واستكملت: «يرزقكم فرحة زي ما فرحتوني وحسستوني بزغاريطكم أني عملت فرح من غير ما أعمل»، وكانت مي حلمي علّقت على سؤال طُرح عليها خلال برنامج «تفاعلكم» عبر قناة «العربية»، منذ أيام، حول «هل تعيش قصة حب جديدة؟» وردت قائلة «احتمال»، لتعود منذ ساعات تنشر ذلك المقطع من الحلقة وترد بتعليق جديد قائلة: «الاحتمال بقى أكيد».

ونشرت «حلمي» صورة تتشابك يدها في يد رجل يجلس بجوارها أثناء قيادته السيارة، وأخفت أجزاء من الصورة بوسم القلب دون إيضاح كواليس الصورة وهل تعود إليها بالفعل أم لا.

وتسبب كلماتها في ارتباك للمتابعين، واعتقد البعض عودتها إلى طليقها الفنان محمد رشاد، الذي علّق منذ ساعات: «أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية وميسيجات بتتبعتلي تسألني هو في عودة ولا إيه، وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تمامًا، فأحب أقولكم بس حاجة لأنكم تهموني، وأنتوا أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالى العاقل لا يُلدغ مرتين.. وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء».

وتابع: «كلمتين لكل حد مهم في حياتي أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس، وتاني رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين، ياريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليا، أو لمدير أعمالي وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء، ياريت يلغوا المتابعة أفضل.. وشكرًا».