بحضور محبيه وتلامذته .. «القومي للسينما» يقيم حفل تأبين للراحل رمسيس مرزوق

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أقام المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي حفل تأبين لفارس الظل والنور الراحل رمسيس مرزوق مساء امس الاثنين، بسينما الهناجر بدار الاوبرا المصرية.

وحضر حفل التأبين مجموعة كبيرة من السينمائيين ومن بينهم الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما والمخرج عمرو عبدالعزيز والمنتج السينمائي محمد العدل والمونتيره منار حسني والمخرج على الغازولي ومدير التصوير محمود عبدالسميع وعدد من النجوم الذين عملوا مع الراحل وعاصروه، اضافة للاعلاميين والصحفيين.

وعرض خلال حفل التأبين فيلم «فارس الظل والنور» وهو عن حياة الراحل رمسيس مرزوق، والفيلم من اخراج مارمينا شلبى وهو من أبناء المركز القومى للسينما. وعقب عرض الفيلم ناقش الدكتور سمير فرج الجمهور حول تاريخ الراحل جاء ذلك خلال ندوه أدارها كل من الناقد السينمائى إسلام أحمد على والناقدة السينمائية شاهندة محمد.

وخلال حفل التأبين، أهدى الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي ميدالية البحر المتوسط إلى اسم مدير التصوير والمخرج الراحل رمسيس مرزوق والتي تسلمها عنه شقيقه مهندس الديكور دكتور زوسر مرزوق.