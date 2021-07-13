أخبار عاجلة

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952 -
«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956 -
مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
عمر عصر يتأهل لدور الـ32 بمنافسات تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو -
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3048 حالة -
تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في شمال سيناء -
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المحامين»: غدا حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بـ19 نقابة فرعية

Print
«المحامين»: غدا حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بـ19 نقابة فرعية «المحامين»: غدا حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بـ19 نقابة فرعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، في 19 نقابة فرعية، غدا الأربعاء، وذلك بقاعة اتحاد عمال ، برعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، وإشراف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن الجلسة تعقد لنقابات المنوفية، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، وطنطا، والمحلة الكبرى، وكفر الشيخ، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وأضاف البيان: «على أن يكون الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحا، وعلى الأعضاء الجدد عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف، وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية».

وتابع: «من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية، ويرجى إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي، أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين».

واختتم: «وعلى من لم يتمكن من تسلم كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة