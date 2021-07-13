«المحامين»: غدا حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بـ19 نقابة فرعية

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، في 19 نقابة فرعية، غدا الأربعاء، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، برعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، وإشراف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن الجلسة تعقد لنقابات المنوفية، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، وطنطا، والمحلة الكبرى، وكفر الشيخ، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وأضاف البيان: «على أن يكون الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحا، وعلى الأعضاء الجدد عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف، وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية».

وتابع: «من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية، ويرجى إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي، أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين».

واختتم: «وعلى من لم يتمكن من تسلم كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس».