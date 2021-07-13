الداخلية : ضبط 171 قطعة سلاح و196 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (171) قطعة سلاح نارى، (196) قضية مخدرات وتنفيذ (80624) حكما قضائيا متنوعا.

قالت الداخلية: «فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 171 قطعة سلاح نارى، بحوزة 136 متهما».

وأضافت: «تم تنفيذ (80624) حكما قضائىا متنوعا، وتم ضبط 196 قضية مخدرات، بإجمالى (208) متهمين وضبط 32 متهما هاربا و21 متهما بالبلطجة، و267 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مسروقة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (25660) مخالفة مرورية متنوعة».

وتابعت: «في مجال فحص السائقين تم فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية».