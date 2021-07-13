نائب يكشف كيف منع وزير الزراعة التعدى على الأراضي الزراعية بعد شكوى مواطن (تفاصيل)

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أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب بنجاح وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى في التنفيذ الفورى للتكليفات الرئاسية لمواجهة التعديات على الاراضى الزراعية معتبراً التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة بالمهمة القومية والوطنية للحفاظ على الامن الغذائى المصرى .وكشف النائب ان وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تلقى شكوى من أحد المواطنين بمحافظة القليوبية حول حالة تعدى وتقسيم لمساحة ٣ قيراط بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، مشيداً بقيام وزير الزراعة بالاتصال بنفسه في حينه بمدير مديرية الزراعة بالمحافظة وابلاغه بشكوى المواطن والذي قام بدوره بإرسال لجنة لإزالة التعدي وإعادة الأرض الزراعية إلى حالتها الطبيعية وتحرير مخالفة للمتعدى على الأرض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

كما أعلن النائب حسن المير اتفاقه التام مع تأكيد وزير الزراعة بان هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التهاون في التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات المشددة ضد كل من يتعدي عليها، أو يساعد في ذلك، فضلا عن تكثيف جهود كافة الجهات المعنية في الوزارة ومديرياتها المختلفة، لمنع أي تعدي على الرقعة الزراعية، والإبلاغ عنها وازالتها في المهد، وإعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية والتأكد من صلاحيتها للزراعة مرة أخرى اضافة إلى تأكيد الوزير على أن الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، امن قومي، لارتباطه بالأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن هناك تكاتفاً وتعاوناً بين كافة أجهزة الدولة من زراعة ومحليات وأجهزة الأمن للحفاظ على الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها.