ضبط 14 عبوة منتهية الصلاحية في مستودع لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بجدة

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بعد جولة للبيئة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء.. وتم تحريز المضبوطات

تمكّن مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرّمة، بالشراكة والتعاون مع هيئة الغذاء والدواء بجدة، من ضبط 14 عبوة منتهية الصلاحية في مستودع لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بحي الرحيلي- شمالي جدة.

جاء ذلك خلال حملات رقابية مكثّفة وجولات تفتيشية تعمل بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور، أسفرت عن ضبط مخالفات مبيدات منتهية الصلاحية، وعلى الفور تمّ تحريز المضبوطات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، لمواجهة انتشار المبيدات المقلّدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.

وأضاف الغامدي، أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشداً المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.