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"الخارجية" تعرب عن بالغ الأسى لحادث حريق مستشفى الحسين في العراق

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"الخارجية" تعرب عن بالغ الأسى لحادث حريق مستشفى الحسين في العراق "الخارجية" تعرب عن بالغ الأسى لحادث حريق مستشفى الحسين في العراق
أكّدت وقوف المملكة وتضامنها التام مع الشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية ، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية في جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من وفيات ومصابين.

وأكّدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التام مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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