لجنة سياحة اليخوت تعقد اجتماعها الأول لمناقشة التحديات

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قالت لجنة سياحة اليخوت اليوم الثلاثاء، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة عملا على تيسير الإجراءات وتعظيمًا لذلك النوع من النشاط السياحي.

وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير تهدف إلى العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنه؛ انعقد بمقر وزارة النقل الاجتماع الأول للجنة برئاسة وزير النقل، وبحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

حيث تم مناقشة الآليات والإجراءات الخاصة بوضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية على أن تتضمن تلك الإجراءات تحديث الخريط الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

وكذلك إطلاق منصة «النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل (قطاع النقل البحري) هي الجهة المسؤولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية، بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لكل الجهات المعنية لسرعة وضع الالية النهائية بكل الاجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك الاستراتجية بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ «النافذة الواحدة لسياحة اليخوت» ليتم تقديم التقرير النهائي إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية.