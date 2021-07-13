ضبط 210 أطنان قمح مستورد في مطحن قطاع عام بالقليوبية

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تمكنت مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من التحفظ على 210 أطنان قمح مستورد داخل إحدى المطاحن التابعة لإحدى شركات القطاع العام، تبين أن الكمية تم تجميعها وعدم إثباتها في دفاتر المطحن بقصد بيعها في السوق السوداء وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث تموين المديرية يفيد بضبط مطحن تابع لإحدى شركات القطاع العام ضبط بداخله 210 أطنان أقماح مستوردة تم تجميعها وعدم إثباتها في الدفاتر قدرت بقيمة مالية 798.000 جنيه بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتم ضبط المدير المسؤول عن المطحن وتحرر محضر بالواقعة.