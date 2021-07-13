مطالبة برلمانية بالتوسع في إنتاج وسائل النقل الكهربائية

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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل خاصةً ما يتعلق بالحافلات والشاحنات وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة.

كما طالب «زين الدين» في بيان له أصدره اليوم من الحكومة تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية مؤكداً ان تنفيذ هذه التكليفات يكفل توطين مثل هذه الصناعات داخل مصر حتى تتحول مصر كمركز اقليمى عالمى لتصدير منتجات هذه الصناعات للأسواق العربية والإفريقية وأشاد النائب محمد عبدالله زين الدين بحرص الرئيس السيسى بمشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الأخرى مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص.