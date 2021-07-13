32 قتيلا في أعمال عنف بجنوب أفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت حصيلة أعمال العنف والنهب في جنوب إفريقيا عقب سجن رئيس البلاد السابق، جاكوب زوما، إلى 32 قتيلا.

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول، لم تسمه، أنه جرى تسجيل مقتل 22 شخصا إضافيا في أعمال الشعب بالبلاد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32.

وأوضح أن الحصيلة ارتفعت في مقاطعة كوزاولو نانتال، شرق البلاد، إلى 26 قتيلا في مقابل أربعة أمس الاثنين.

يضاف إليهم ستة قتلى في منطقة جوهانسبرج أكد سقوطهم مساء الاثنين رئيس البلاد سيريل رامبوزا.

وزوما موجود منذ الخميس الماضي في سجن إستكورنت الحديث الواقع في منطقة الزولو، قرب سلسلة جبال درايكنسبرغ.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير/ شباط الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

وقدم زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كورونا.

وأمس الاثنين، قررت المحكمة الدستورية، في جنوب إفريقيا، دراسة الحكم مراعاة لشيخوخته، وسط تصاعد للشغب في مدن البلاد.

العنف الذي يتواصل لليوم الخامس على التوالي استدعى من حكومة جنوب إفريقيا نشر قوات عسكرية لمواجهة الاحتجاجات في البلاد.