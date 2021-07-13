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أعلن رامز بخيث منسق مشروع «معًا من أجل تنمية مصر» التابع للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، الانتهاء من تركيب وحدتي استزراع سمكي في مؤسسة رعاية الأحداث بالإسكندرية (دار التربية الاجتماعية لرعاية البنين) بالشراكة مع مؤسسة الفرح للتنمية.

وقال «بخيت»، إن المشروع لن يدخر جهدًا ليشارك المجتمع ومؤسسات المجتمع المدنى أي دعم لإحداث تغيير في مجتمع الشباب، مؤكداً على رغبة المطران سامى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، في استكمال المشروع وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى في محافظة الإسكندرية ودور الرعاية والإيواء.

وأعرب القس ديفيد عزيز، عميد كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية، عن مدى سعادته أن مشروع معًا من أجل تنمية مصر رسم بسمة على وجوه الأطفال وشكل خطوة جيدة لإحداث تغيير في سلوك أطفال مؤسسة الرعاية.

وأضاف أنه يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

وقال أيمن محمود مدير المؤسسة، إن هذا المشروع لا يعود بالنفع على المؤسسة فقط بل على الأطفال وسلوكهم أيضًا.

وأشار المستشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندربة، إلى إعجابه بمبادرة المشروع (الاستزراع السمكى) ومدى أهميته لمساعدة الشباب والعمالة المؤقتة.

ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

شارك في الفعالية، مشيرة صالح مسئولة برنامج العدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة، المعنى بالمخدرات والجريمة، والدكتور أحمد زقيلح رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى كامل المُسند لها المؤسسة، ومنال عبدالله ممثل عن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة ماجدة جلالة.

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)

تركيب وحدتي استزراع سمكي جديدتين بـ"رعاية أحداث الإسكندرية" (صور)