مطالبة برلمانية بتدشين حملات توعية عن خطورة التنمر

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طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، تدشين حملات توعية لمنع انتشار ظاهرة التنمر، مؤكدة أنه على الرغم من تغليظ العقوبة إلا أن هذه الظاهرة ستظل تلقى بظلالها على المجتمع، وهذا الأمر يعود إلا أنها أصبحت سلوك لدى البعض، فبالإضافة لتطبيق القانون بشدة يجب أن يكون هناك دور توعوي لأسرة لمنع هذه الأفعال من المجتمع المصرى.

وأضافت عضو مجلس النواب أن التنمر سلوك عدواني يحتاج إلى وقفة مجتمعية، ويخلّ بتوازن القوى بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، وله مخاطر اجتماعية وعاطفية، تصل إلى حد شعور الشخص ضحية للتنمر بالاكتئاب، أو فقدانه الثقة بالنفس، ففى الوقت الذي تسعى الدولة لدمج الشباب بمختلف فئاتهم في المجتمع وفى مؤسسات الدولة وفى الهيئات والوزارات نجد هذا السلوك مازال متواجد في المجتمع بصورة غير مقبولة.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تدشين حملات توعية وأن يكون للمجتمع المدنى دور في هذه التوعية، وأن يكون للمدرسة دور أيضا، ومراكز الشباب والهيئات والمؤسسات المختلفة، وفي الأساس الأسرة هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في التصدى لهذه الظاهرة، بالإضافة لإلقاء الضوء على العقوبات التي يتم توقيعها على المتنمرين في مختلف وسائل الإعلان لمنع هذه الممارسات وأن يمثل هذا الأمر ردع للآخرين ولكل من تسول له نفسه القيام بهذا الفعل السلبى.