مطالبه برلمانيه بوضع آلية لوصول المياه لنهايات الترع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى، بشأن إعادة النظر في توزيع المقننات المائية داخل المحافظات، بالإضافة لبحث أزمة عدم وصول المياه لنهايات بعض الترع، مما يؤثر على المحاصيل الصيفية وينعكس على قطاع الزراعة وخسارة الفلاح بشكل مباشر.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان هناك عدد من الترع ببعض المحافظات تشهد انخفاض منسوب المياه أو عدم وصول المياه للنهايات، مما يؤثر بصورة كبيرة على حجم الإنتاج للمحاصيل الزراعية، ويهدد بهلاك المحاصيل وبوار الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن بعض الترع بمحافظة قنا وعلى وجه التحديد قريتي الحسينات والمراشدة يعانى المزارعين من عدم الوصول للنهايات، مما يستوجب وضع آلية لتوزيع المقننات المائية على الأراضى بالمحافظة بما يضمن عدم تكرار هذه الأزمة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن توزيع المقننات المائية المخصصة لكل محافظة وفقا لطبيعة التربة والمحاصيل الزراعية يساهم في حل هذه الأزمة، وهذا بدوره يتطلب تنسيق بين الزراعة والرى للوقوف على مساحات الأراضي المزروعة وطبيعى المحاصيل ومن ثم يتم توزيع المقننات بناء على قاعدة المعلومات لدى الوزارة.

وأكد عضو البرلمان، أن مشروع تبطين الترع الذي شرعت الدولة في تنفيذه خلال السنوات الأخيرة سيساهم بقوة في وصول المياه لنهايات الترع، ويساهم بقوة في ترشيد الاستهلاك وذلك من خلال تقليل نسبة البخر وتسرب المياه، بالإضافة للمكاسب الخاصة بمنظومة الصحة وعلى وجه التحديد تغطية الترع المتواجدة وسط الكتلة السكنية، وبهذا سيساهم المشروع في حل أزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع.