دست له المخدر فى العصير وسرقت الشقة .. ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من المخدرات

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بسرقة بعض المقتنيات من أحد المواطنين من داخل مسكنه، وأمكن تحديد مرتكبة الواقعة «إحدى السيدات»، وتبين اختبائها بمحافظة كفرالشيخ صحبة زوجها «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة كفرالشيخ.

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات وعدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بقيامها بإعداد كمية من الأقراص المخدرة وعقب وصولها للعمل طرف المجنى عليه، قامت بدس الأقراص المخدرة داخل زجاجة عصير وإعطائه للمجنى عليه، وعقب استغراقه في النوم تمكنت من الاستيلاء على المسروقات، وأن زوجها على علم بارتكابها الواقعة.