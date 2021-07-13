أخبار عاجلة

هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحذير برلماني من الكيانات التعليمية الوهمية : ابتزاز ونصب على المواطنين

Print
تحذير برلماني من الكيانات التعليمية الوهمية : ابتزاز ونصب على المواطنين تحذير برلماني من الكيانات التعليمية الوهمية : ابتزاز ونصب على المواطنين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التصدى للكيانات التعليمية الوهمية، مؤكدا أنها تمثل خطورة بالغة سواء على المجتمع وعلى المواطنين في نفس الوقت حيث تكون سببا في تخريج شباب غير مؤهلين وغير كوادر ولا يمتلكون عنصر الخبرة لممارسة العمل بعد التخرج.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة ومع القرب من إعلان مرحلة التنسيق يتم الإعلان عن بعض المعاهد والكليات والكيانات الوهمية وغير الرسمية، وذلك في خطوة الغرض منها جذب المواطنين، ويتم النصب عليهم بمسميات مختلفة، ما بين منحهم شهادات علمية أو توفر فرص عمل أو ما شابه من محفزات ولكن في الحقيقة هذه الكيانات غير رسمية وتمارس عملها في الخفاء وشهادتها غير معتمدة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة للقضاء على هذه الكيانات بصورة جذرية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت غلق بعض من هذه الكيانات التعليمية الومية، ولكن المواطن شريك في القضاء على هذه الكيانات من خلال الإبلاغ عنها وعدم التقديم بها سوى بعد التأكد منها من خلال الدخول على موقع الوزارة لمعرفة ما إن كان هذا المكان مرخص له من عدمه حتى لا يكون فريسة وضحية لعملية نصب وابتزاز بصورة غير مباشرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في شمال سيناء

تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في شمال سيناء

السيطرة على حريق بأحد محال الذهب في العريش

السيطرة على حريق بأحد محال الذهب في العريش

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء