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أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع الأرجنتيني دي بول

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أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع الأرجنتيني دي بول أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع الأرجنتيني دي بول

أعلن نادي أتلتيكو مدريد مساء الإثنين تعاقده مع لاعب وسط أودينيزي الإيطالي الدولي الأرجنتيني روديريغو دي بول لمدة خمسة أعوام مباشرة عقب تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا.


ويعود دي بول البالغ من العمر 27 عاماً إلى الدوري الإسباني بعد فترة أمضاها مع فالنسيا بين العامين 2014 و2016.

ولم يكشف القطب الثاني للعاصمة مدريد عن قيمة الصفقة، بيد أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها بـ35 مليون يورو.

وتألق دي بول بشكل لافت في المباراة النهائية لكوبا أميركا السبت ضد البرازيل (1صفر) بتمريرة حاسمة سجل منها نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنخل دي ماريا هدف الفوز.

وكالات

كوورة

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