أخبار عاجلة

هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محمد صلاح يوجه رسالة لفرجاني ساسي: خسرت جمهور للأبد

Print
محمد صلاح يوجه رسالة لفرجاني ساسي: خسرت جمهور الزمالك للأبد محمد صلاح يوجه رسالة لفرجاني ساسي: خسرت جمهور للأبد

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه محمد صلاح نجم نادي السابق والمدير الفني لفريق القناة، العديد من الإنتقادات إلى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض والذي أعلن رحيله بشكل مفاجئ خلال تواجده بمعسكر نسور قرطاج الماضي، واقترابه من الدوري القطري، ومماطلته لمسئولي القلعة البيضاء بشكل مستمر.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية: «فرجاني ساسي و وكيله مهند عون تعمدا المماطلة في مسألة تجديد تعاقد اللاعب، ورفضا عقد أكثر من جلسة سواءً مع اللجنة المعينة الحالية برئاسة حسين لبيب، أو اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وأؤكد أن اللاعب هو الخاسر الأكبر برحيله عن القلعة البيضاء، فلن يحظى بشعبية في الدوري القطري كالتي حظى بها بين الجمهور الأبيض، الذي تمسك باستمرار اللاعب لكن الأخير لم يقدر ذلك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)