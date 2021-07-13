فرنسا تُغرّم «جوجل» 500 مليون يورو بشأن «الحقوق المجاورة»

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أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة قدرها 500 مليون يورو على جوجل بشأن «الحقوق المجاورة».

وفرضت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة غرامة قدرها 500 مليون يورو على مجموعة جوجل لعدم تفاوضها «بحسن نية» مع ناشري الصحافة حول تطبيق «الحقوق المجاورة» القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.

وأمرت الهيئة المجموعة بـ«تقديم عرض» إلى الناشرين ووكالات الأنباء «لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية»، تحت طائلة فرض تدابير عليها «يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير».

ويجب على عملاق التكنولوجيا الأمريكي خلال الشهرين المقبلين تقديم مقترحات حول كيفية تعويض وكالات الأنباء والناشرين الآخرين مقابل استخدام أخبارهم.

ويتهم ناشرو الأخبار APIG وSEPM وAFP، عملاق التكنولوجيا بالفشل في فتح محادثات بحسن نية معهم لإيجاد أرضية مشتركة لمكافأة المحتوى الإخباري عبر الإنترنت، بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي الأخير الذي ينشئ ما يسمى «الحقوق المجاورة».

وركزت القضية في حد ذاتها على ما إذا كانت Google قد انتهكت الأوامر المؤقتة الصادرة عن هيئة مكافحة الاحتكار، والتي طالبت بإجراء مثل هذه المحادثات في غضون ثلاثة أشهر مع أي ناشري أخبار يطلبونها.

ولا تزال APIG، التي تمثل معظم دور نشر الأخبار المطبوعة الرئيسية (Le Figaro وLe Monde وما إلى ذلك)، واحدة من المدعين، على الرغم من توقيع اتفاقية إطارية، حيث تم تعليقها في انتظار قرار مكافحة الاحتكار، حسبما قالت مصادر لرويترز.

وفي 8 أكتوبر من عام 2020، رفضت محكمة الاستئناف في باريس استئناف شركة جوجل ضد الإجراءات المؤقتة التي فرضتها «هيئة المنافسة الفرنسية».

وخسرت شركة «جوجل» استئنافا ضد أمر صادر عن «هيئة المنافسة الفرنسية»، يطلب منها التفاوض مع المواقع الإلكترونية الإخبارية بشأن الرسوم التي يجب عليها دفعها مقابل تقديم «عرض مسبق» (preview) لتلك المواقع.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، استئناف شركة الإنترنت العملاقة ضد الإجراءات المؤقتة التي فرضتها «هيئة المنافسة الفرنسية» في أبريل/نيسان من عام 2020.

إلا أن المحكمة قامت بتعديل الأمر الصادر عن «هيئة المنافسة الفرنسية»، لتوضيح أنه من الممكن لشركة «جوجل» أن تقوم بتحسين خدماتها في نفس الوقت، طالما أن ذلك لا يؤثر على مصالح المواقع الإخبارية.

وكان الأمر الصادر عن هيئة المنافسة في أبريل الماضي، جاء بعد أن قررت «جوجل» التوقف عن تقديم الـ «عرض المسبق» للمقالات الإخبارية في نتائج البحث الفرنسية، ما لم توافق المواقع الإخبارية على استخدامها بدون دفع رسوم.

والشهر الماضي، تلقت شركة جوجل غرامة تاريخية ضخمة في أوروبا بسبب قضية احتكار الإعلانات عبر الإنترنت، ولم تعترض الشركة الأمريكية العملاقة.

وفرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، آنذاك غرامة على جوجل بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.

ولم تعترض جوجل على العقوبة التي تمثل جزءًا من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى أقامتها عليها 3 مجموعات إعلامية هي نيوز كورب وصحيفة لوفيجارو الفرنسية (التي انسحبت لاحقًا) ومجموعة روسيل البلجيكية بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.

وشكلت الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.