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عاد للارتفاع من جديد.. في المغرب الثلاثاء 13 يوليو 2021

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عاد للارتفاع من جديد.. سعر الذهب في المغرب الثلاثاء 13 يوليو 2021 عاد للارتفاع من جديد.. في المغرب الثلاثاء 13 يوليو 2021

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شهد فى المغرب، ارتفاع ملحوظ بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، 13 يوليو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية فى المغرب من العودة إلى الانخفاض.

وعالميًا، فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليًا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية فى المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

520.53 درهم

$58.26

سعر الذهب عيار 22

477.15 درهم

$53.41

اسعار الذهب عيار 21

455.47 درهم

$50.98

اسعار الذهب عيار 18

390.40 درهم

$43.70

سعر الذهب عيار 14

303.64 درهم

$33.99

سعر الذهب عيار 12

260.26 درهم

$29.13

اسعار أوقية الذهب

16,188 درهم

$1,812

اسعار جنيه الذهب

3,644 درهم

$407.83

اسعار كيلو الذهب

520,528 درهم

$58,260

المصرى اليوم

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