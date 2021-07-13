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وجه بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي والمدير الفني للقطاعات أيضا، الشكر للجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على الثقة في شخصه وتكليفه بهذا المنصب الجديد.

وأكد حامد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي أنه يسعى جاهدا لخدمة ناديه في أي منصب، وعدم ادخار أي جهد للارتقاء بهذا القطاع المهم، وهو الخاص بالناشئين والبراعم.

كما تقدم بدر حامد بالشكر إلى طارق يحيى على الجهد الكبير الذي بذله خلال الفترة السابقة والتي قضاها في المنصب نفسه داخل النادي.

وأشار حامد إلى أنه تم وضع إستراتيجية احترافية، حيث سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة، للوصول بقطاعات الكرة الثلاثة بالنادي إلىأعلى مستوى لتسهم في تحقيق البطولات.

وشدد رئيس قطاعات الناشئين بالنادي، على أن تشكيل الأجهزة الفنية سيتم إعلانه قريبا.. مضيفا أن الاختيار سيتم وفقا لأسس علمية وفنية، وبأعلى درجة من الاحترافية.

واختتم بدر حامد تصريحاته قائلا:«الأساس الأول في اختيار أي مدرب في هذا القطاع، سيكون من خلال حصوله على الرخصة التدريبية المؤهلة لهذا المنصب».