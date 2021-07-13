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مجدي: الإيطالي استحق التتويج بلقب اليورو .. والكرة اللاتينية تراجعت كثيراً

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مجدي: المنتخب الإيطالي استحق التتويج بلقب اليورو .. والكرة اللاتينية تراجعت كثيراً مجدي: الإيطالي استحق التتويج بلقب اليورو .. والكرة اللاتينية تراجعت كثيراً

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أكد أحمد مجدي نجم نادي السابق، أن الإيطالي استحق التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية '' يورو 2020 '' على حساب نظيره الإنجليزي .

وأضاف مجدي في تصريحات تلفزيونية: «أن المنتخب الإيطالي لم يكن مرشحاً قبل بداية البطولة، نظراً لقلة خبرة لاعبي الآتزوري، وغياب عناصر الخبرة باستثناء ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي و چورچو كيلليني لاعبا يوفنتوس، بالإضافة إلى تسلٌم روبرتو مانشيني مهمة تدريب المنتخب في ظروف صعبة للغاية عقب فشل الطليان في التأهل إلى نهائيات الماضية بروسيا، تحت قيادة المدرب السابق چيانلوكا فينتورا، فكانت مهمة مانشيني الأساسية هي إعداد جيل جديد للكرة الإيطالية ، لكن مانشيني لعب بواقعية شديدة واستحق التتويج باللقب» .

واختتم مجدي: «الكرة اللاتينية تراجعت بشكل كبير هذا الموسم، وبعد مشاهدتي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية '' كوبا '' أرى أن منتخبات الأمريكتين لن تحقق أي إنجاز يذكر في بطولة كأس العالم المقبلة 2022 بقطر».

المصرى اليوم

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