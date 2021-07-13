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لاعب : ما يحدث مع الأهلي مش موجود فى أي دوري آخر

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لاعب الزمالك: ما يحدث مع الأهلي مش موجود فى أي دوري آخر لاعب : ما يحدث مع الأهلي مش موجود فى أي دوري آخر

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أبدى أحمد مجدي نجم نادي السابق إندهاشه من تأجيل أكثر من 7 مباريات للنادي الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية: «على أي أساس يتم قيد 30 لاعباً وأكثر في قوائم الأندية قبل بدء الموسم طالما أن هناك نية للتأجيل ؟!»
وتابع: «لم أر في أي دوري على مستوى العالم أن يتم تأجيل هذا العدد من المباريات لأي فريق ، فعلى سبيل المثال لم يتخذ الإتحاد الإنجليزي قراراً بتأجيل مباريات لناديي تشيلسي و مانشستر سيتي بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فقد لعبا الفريقين في مسابقة الدوري قبل ثلاثة أيام فقط من خوض النهائي الأوروبي» .

المصرى اليوم

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