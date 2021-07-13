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تعرف على موعد التجديد لأشرف بن شرقي في بعد استدعاء وكيله

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تعرف على موعد التجديد لأشرف بن شرقي في الزمالك بعد استدعاء وكيله تعرف على موعد التجديد لأشرف بن شرقي في بعد استدعاء وكيله

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أكد عمرو الدردير المتحدث الإعلامي لنادي ، أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب تلقى عرضاً رسمياً من نادي فاركو الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز من مجموعة ''بحري'' ، وذلك للتعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش بنهاية الموسم الجاري .

وأضاف الدردير في تصريحات تلفزيونية: «جنش حارس مرمى متميز ولا غنى عنه داخل صفوف الزمالك، والحارس مستمر مع القلعة البيضاء ولا نية للتفريط فيه، كما أن الحديث عن المفاوضات مع أي لاعب في الفترة الحالية يقف عائقاً أمام استقرار الفريق ومسيرته في السعي نحو حصد لقب الدوري الممتاز».

واختتم الدردير: «أشرف بن شرقي اقترب من تجديد تعاقده مع الزمالك، ومن المقرر عقد جلسة مع اللاعب و وكيله كريم البولق بشأن تجديد التعاقد، وهناك ترحيب من اللاعب بالإستمرار ضمن صفوف الفريق الأبيض».

المصرى اليوم

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