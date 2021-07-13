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يصعد لأعلى في تعاملات الصباح.. بالإمارات الثلاثاء 13 يوليو 2021

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يصعد لأعلى في تعاملات الصباح.. سعر الذهب بالإمارات الثلاثاء 13 يوليو 2021 يصعد لأعلى في تعاملات الصباح.. بالإمارات الثلاثاء 13 يوليو 2021

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شهد في الامارات، مستهل تعاملات الثلاثاء 13 يوليو 2021، ارتفاع طفيف وسجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات سعر 213.99 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

213.99 درهم

$58.26

سعر الذهب عيار 22

196.16 درهم

$53.41

اسعار الذهب عيار 21

187.25 درهم

$50.98

اسعار الذهب عيار 18

160.50 درهم

$43.70

سعر الذهب عيار 14

124.83 درهم

$33.99

سعر الذهب عيار 12

107.00 درهم

$29.13

اسعار أوقية الذهب

6،655 درهم

$1،812

اسعار جنيه الذهب

1،498 درهم

$407.83

اسعار كيلو الذهب

213،990 درهم

$58،260

المصرى اليوم

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