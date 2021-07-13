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أكد عمرو الدردير المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي رفض خوض مباراة أسوان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بأسلوب راقي حرصاً على مصلحة الفريق.

وقال الدردير في تصريحات تلفزيونية: «طلبنا عدم خوض مباراة أسوان ضمن منافسات كأس مصر، مراعاةً لمبدأ تكافؤ الفرص ، نظراً لعدم خوض النادي الأهلي سوى مباراة وحيدة في البطولة ذاتها أمام فريق أبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور ال 32، ولذلك تقدمنا بطلب للإتحاد المصري لكرة القدم برفض خوض مباراة أسوان إلا عقب خوض الفريق الأحمر لنفس العدد من المباريات، وجاء ذلك بأسلوب راقي وبدون تعنُت أو الدخول في أزمات مع مسئولي الجبلاية».